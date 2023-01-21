Ежедневный стресс и тревожность снижают уровень либидо в организме

Health-коучем Любовью Сотникова считает, что отсутствие влечения к партнёру может говорить о проблемах со здоровьем из-за сниженного либидо.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Причиной к потере романтической близости может стать ежедневный стресс и тревожность. Сотникова отмечает, что здоровый организм на уровне инстинкта всегда стремится к продолжению рода. Если по каким-то причинам снижена защитная реакция или есть истощение, то это желание блокируется.

Чаще всего нарушение сна и режима питания могут становится причиной сниженного сексуального желания. Для этого необходимо соблюдать режим дня и принимать витамины, если какие-то из них находятся в дефиците.