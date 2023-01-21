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1 час назад

Ежедневный стресс и тревожность снижают уровень либидо в организме

runews24.ru

Health-коучем Любовью Сотникова считает, что отсутствие влечения к партнёру может говорить о проблемах со здоровьем из-за сниженного либидо.

Ежедневный стресс и тревожность снижают уровень либидо в организме
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Причиной к потере романтической близости может стать ежедневный стресс и тревожность. Сотникова отмечает, что здоровый организм на уровне инстинкта всегда стремится к продолжению рода. Если по каким-то причинам снижена защитная реакция или есть истощение, то это желание блокируется.

Чаще всего нарушение сна и режима питания могут становится причиной сниженного сексуального желания. Для этого необходимо соблюдать режим дня и принимать витамины, если какие-то из них находятся в дефиците.

Для борьбы с тревожностью следует принимать горячий душ, а также заниматься физической активностью, которая успокаивает нервные клетки, а также поддерживает общее состояние организма.

Здоровье,
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