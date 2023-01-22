Новый год умчался: как вернуться в форму

5 правил, которые реально работают.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Наверняка для всей женской половины самое неприятное занятие после праздников — взвешивание. Уверены, доедая последнюю ложку оливье, каждая из нас думает: «Завтра начну новую жизнь и займусь фигурой». И тут же бросает взгляд на пирожное. Как же отказаться от гастрономических соблазнов и прийти в тонус? Эксперты сети массажных салонов для женщин XSIZE спешат вдохновить вас на лучшие перемены и дарят чек-лист для тех, кто искал вдохновение.

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Немного визуализации

А у вас в телефоне есть «папка желаний»? Лучший лук, любимая укладка, фотосессия на пляже, завораживающий макияж. Еще нет? Тогда самое время ее создать, ведь кто бы что ни говорил, лучший стимул — это вы сами, а если есть цель, то и путь к ней становится в несколько раз легче. Главное — не оставьте все только в сохраненных фото, плавно переходите к действиям.

На 70% из воды

Со школьной скамьи мы слышим, что человек больше чем наполовину состоит из воды, а питьевой баланс — очень важный поинт в похудении, об этом вам скажет любой квалифицированный диетолог. Во время праздников мы часто об этом забываем, ведь воде предпочитаем кофе, сладкие коктейли или бокал просекко. По итогу все это превращается в отеки, которые показывают плюс на весах и в сантиметрах. Пока не восполните водный баланс, не стоит приступать к остальным шагам. Если мы не запустили обмен веществ, то результата придется ждать долго. Установите на телефон треккер воды и по напоминаниям пейте за один прием 200—250 мл.

Рассчитать свою норму можно следующим образом: 1,5 л (на первые 20 кг веса) + 20 мл на каждый дополнительный килограмм. Возьмем для примера человека, который весит 70 кг. Необходимое потребление для него = 1500 мл + (70 20) × 20 мл = 1500 мл + 1000 мл = 2500 мл. Важно: чай и кофе не учитываются.

Внимание! Марш!

Поставили цели, наладили водно-питьевой баланс — самое время начать действовать. Мы знаем, как тяжело заставить себя бегать на дорожке и крутить педали, поэтому не совершайте большие нагрузки сразу. Начните с 20—30-минутных тренировок, которые можно проводить не только в зале, но и дома. А затем отдайте предпочтение пешей прогулке. Движение — жизнь и быстрый способ избавиться от всего съеденного в Новый год.

Что съесть, чтобы не толстеть?

Не будем кричать и призывать к правильному питанию и говорить, что вам есть. Мы, скорее подскажем, что стоит исключить и от чего воздержаться: очень соленые продукты, жареное, мучное и сладкое. Если совсем убрать из рациона их не получается, найдите альтернативу. Вместо привычных пирожков — выпечку на миндальной или кокосовой муке, вместо обычного сахара — качественный сахарозаменитель, а вместо шоколадных конфет — батончики с натуральным составом. Уверяем, подмена не будет замечена, а фигура точно скажет вам спасибо.

Уход, уход и еще раз уход!

Если вы думаете, что СПА-процедуры — лишняя трата времени, вы ошибаетесь. Качественный массаж и обертывания помогут не только подтянуть кожу, но и избавят от отеков. В среднем за одну процедуру можно убрать до 2—3 сантиметра в объемах. Отдать предпочтение лучше комбинированным техникам и аппаратным, например, кавитации, где задействуется все тело. Руками же прорабатываются локальные зоны, которые требуют большего внимания. Благодаря массажу вы сможете подтянуть фигуру, обертывания помогут избавиться от отеков, а пилинги и скрабы помогут напитать кожу и избавиться от ороговевших частиц.