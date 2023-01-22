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2 часа назад

Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогут выздороветь при гриппе или ковиде

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Больным гриппом или коронавирусом важно правильно питаться и отказаться от фастфуда. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, какие продукты помогут при гриппе или ковиде
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, во время болезни еда должна быть легкой и хорошо усваиваться. Это поможет не нагружать организм и не заставлять его ощущать дискомфорт. Диетолог рекомендует отваривать, тушить, готовить на пару и отказаться от жарки:

Отлично подойдут котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Кроме того, специалист советует есть овощи и ягоды, так как в них содержатся антиоксиданты. Эти вещества помогают восстанавливать защитные силы. Ягоды можно есть даже замороженными.

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Елена Соломатина напомнила, что витамин D, которого много в печени трески, благотворно влияет на иммунитет. Похожий эффект дает витамин С, который в большом количестве содержится в шиповнике, перце, квашенной капусте.

Необходимо убрать из рациона фастфуд, жирные и жареные блюда, а также сахар и лишнюю соль, подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Арзамасцев рассказал о пользе и вреде острой пищи.

Здоровье,Елена Соломатина,
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