Диетолог рассказала, какие продукты помогут при гриппе или ковиде

Больным гриппом или коронавирусом важно правильно питаться и отказаться от фастфуда. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Фото: Pxhere Pxhere

По словам эксперта, во время болезни еда должна быть легкой и хорошо усваиваться. Это поможет не нагружать организм и не заставлять его ощущать дискомфорт. Диетолог рекомендует отваривать, тушить, готовить на пару и отказаться от жарки:

Отлично подойдут котлеты, биточки, рыба и курица. Полноценный белок будет помогать восстанавливать иммунные силы организма. Елена Соломатина Врач-диетолог

Кроме того, специалист советует есть овощи и ягоды, так как в них содержатся антиоксиданты. Эти вещества помогают восстанавливать защитные силы. Ягоды можно есть даже замороженными.

Елена Соломатина напомнила, что витамин D, которого много в печени трески, благотворно влияет на иммунитет. Похожий эффект дает витамин С, который в большом количестве содержится в шиповнике, перце, квашенной капусте.

Необходимо убрать из рациона фастфуд, жирные и жареные блюда, а также сахар и лишнюю соль, подчеркнула диетолог.