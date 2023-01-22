Как обмануть голод

После праздников сбросить вес может быть особенно непросто. Но это всё равно возможно, если научиться правильно контролировать голод.

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Из-за голода возникает урчание в животе, появляются мысли, связанные с едой. Причина этого - в парном «блуждающем нерве», соединяющем грудную, брюшную, шейную области. Его основная задача - следить за тем, чтобы желудок был полон и в случае чего отправлять сигнал в мозг. Происходит это после определения уровня глюкозы в крови.

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Если уровень глюкозы в крови оказывается ниже определённой отметки, то в мозг поступает сигнал о голоде. Кроме того, за ощущением голода следят гормоны грелин и холецистокинин.

Но есть также способы обмануть это чувство голода. Например, вы можете брать для накладывания пищи не большие, а маленькие тарелки. При этом заполнять их вы можете в основном овощами и фруктами, а для белка и крахмалистого гарнира отводить четвёртую часть.

Далее, не нужно на столе расставлять тарелки. Из-за этого вы захотите себе положить добавки. Лучше оставляйте стол полностью пустым.

Кроме того, вы можете выработать у себя привычку не доедать порцию до конца. А ресторане вы можете заказать небольшую порцию или же попросить часть порции упаковать с собой.

А если вам очень сильно хочется есть, то перед этим обязательно выпейте минералки, простой воды, чистого бульона или чая из трав. Это поможет отчасти утолить голод, и вы в итоге съедите меньше. Такого же эффекта вы сможете добиться, если станете употреблять продукты, которые быстро насыщают.

Мятные вкусы тоже хорошо притупляют голод. Поэтому в случае чего используйте жвачку или зубную пасту с таким вкусом.

Если вы понимаете, что готовы съесть что угодно, то постарайтесь отвлечься чем-нибудь. Например, вы можете вынести мусор, навести уборку в шкафах и т.п.

Во время приёма пищи тщательно её пережёвывайте. Это позволит ей лучше перевариться, а вам - съесть меньше.

Хорошо насытиться помогут такие продукты, как финики, лосось, сардины, чайный гриб, йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, ржаной хлеб, миндаль.