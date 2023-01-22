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2 часа назад

Диетолог Микитюк перечислила самые полезные продукты в зимний период

Катерина Саломе

В зимний период особенно важно насыщать организм витаминами. Поэтому диетолог Людмила Микитюк рекомендует добавить в рацион как можно больше овощей и фруктов. Ее слова приводит «Известия».

Диетолог перечислила самые полезные продукты в зимний период
Фото: unsplash.comunsplash.com

Наибольшей пользой обладает витамин С, по словам врача. Он обладает противовирусными свойствами, уточнила она.

Псевдодиетические продукты, от которых толстеют

«Он помогает снизить риск заражения вирусными инфекциями, сократить продолжительность болезни и уменьшить ее тяжесть. Витамин C содержится, в частности, в цитрусах, квашеной капусте, шиповнике», — объяснила специалист.

Также эксперт рекомендовала чаще употреблять калорийные и теплые блюда. Среди важных продуктов диетолог также выделила рыбу, ягоды и бананы.

Ранее мы писали о том, что диетолог развеяла популярный миф об острых специях.

Здоровье,
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