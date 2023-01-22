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2 часа назад

Гастроэнтеролог предостерег от употребления очень горячих напитков

Вести Подмосковья

Оптимальная и безопасная для пищевода температура горячих блюд и напитков - примерно 70 °С. Более горячие напитки и жидкие блюда (90—100 °С), например суп, могут вызвать ожоги, предупреждает гастроэнтеролог Алексей Парамонов. Своим экспертным мнением на этот счет он поделился с RT.

Гастроэнтеролог предостерег от употребления очень горячих напитков
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Врач подчеркнул, что человек может даже не подозревать о том, что наносит урон себе же, употребляя очень горячие напитки.

«Что-то побеспокоит в груди — и прошло, а иногда даже не ощущается, но если это регулярно повторяется, то у таких людей повышается риск рака пищевода», — рассказал он.

В качестве примера Парамонов привел жителей Монголии - в этой стране принято пить очень горячие напитки. Согласно мировой статистике, Монголия - одна из стран с самой высокой заболеваемостью раком пищевода.

Здоровье,Алексей Парамонов,
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