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1 час назад

Почему спускаться вниз полезнее, чем подниматься

Ferra.ru

Доктор Майкл Мосли объяснил, почему спускаться с горы полезнее, чем подниматься, хоть это и звучит контринтуитивно.

Почему спускаться вниз полезнее, чем подниматься
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, один из лучших способов получить максимальную отдачу от любой тренировки — сделать её «эксцентрической». Вы можете подумать, что бег в гору полезнее, чем спуск, или что подъём по лестнице нагрузит мышцы больше, чем спуск, но на самом деле всё наоборот.

Сокращение мышц называется «концентрическим упражнением», а вот когда мышца уже напряжена и удлиняется под нагрузкой — это «эксцентрические упражнения». Все формы упражнений вызывают микроскопические повреждения мышц. Концентрические упражнения (например, сгибания рук на бицепс или приседания) задействуют и утомляют множество различных мышечных волокон. Хотя эксцентрическая часть упражнения (когда мы опускаем вес или опускаемся в присед) задействует меньше волокон, она делает это с нагрузкой, которая в четыре раза выше. Это приводит к гораздо большему микроскопическому повреждению клеток и волокон.

В одном исследовании добровольцев случайным образом распределяли для подъёма или спуска по лестнице в 10-этажном здании два раза в неделю. В обеих группах наблюдалось улучшение показателей здоровья, но у группы, которая спускалась, а не поднималась по лестнице, в конечном итоге наблюдалось большее улучшение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя.

Здоровье,Майкл Мосли,
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