Гинеколог назвала топ самых коварных половых инфекций

Несмотря на огромные достижения современной медицины, венерические заболевания по-прежнему остаются частью человечества. Некоторые из них неизлечимы, однако их можно сдерживать и прожить так до глубокой старости. Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова клиник» Екатерина Фёдорова назвала самые опасные недуги, которые буквально разрушают наш организм, если вовремя не обратиться к врачу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) чаще всего передаётся при сексуальном контакте или через кровь. При этом долгое время пациент даже не подозревает о том, что болен. Своевременно назначенная терапия позволяет поддерживать иммунную систему, но рано или поздно развиваются тяжёлые осложнения», — предупредила врач в разговоре с «Лайфом».

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Второй по опасности недуг — сифилис. Он известен человечеству давно. Возбудитель заболевания — бледная трепонема — обычно передаётся половым путём. Если вовремя не начать лечение, то это может обернуться поражением разных органов. И самым опасным считается внутриутробное инфицирование, которое ведёт к серьёзным патологиям развития плода. Полного выздоровления можно добиться только через грамотное лечение.

Следующий на очереди хламидиоз. Им обычно заражаются от сексуального партнёра. Это довольно распространённое заболевание на протяжении долгого времени может оставаться незамеченным, но влечёт за собой серьёзные осложнения. Например, возрастает риск бесплодия и того, что ребёнка не удастся выносить. А у мужчин нередко возникают проблемы с эрекцией.

У пациентов с этим заболеванием также могут развиться сахарный диабет, слепота, патологии иммунной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.

Нередко к врачам обращаются пациенты, у которых находят гонорею. Её возбудителем — гонококком — можно заразить даже ребёнка в процессе родов. Кстати, у женщин патология часто протекает без каких-либо видимых признаков, что заметно осложняет диагностику заболевания.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) способен провоцировать злокачественные процессы в органах мочеполовой системы, кишечнике, мочевом пузыре. В этом случае эффективного метода лечения инфекции, к сожалению, пока нет.

Замыкает топ гепатит В, который передаётся при сексуальном контакте или через кровь, им также может заразиться ребёнок во время родов. Пациент может выздороветь в случае хорошей работы иммунитета, но перешедшая в хроническую форму болезнь становится серьёзной проблемой для здоровья и жизни.