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1 час назад

Как похудеть с помощью секса: практические советы по совмещению приятного с полезным

Провинция.ру

Сексуальные забавы – не только очень приятное занятие. Интим может помочь вам сбросить лишний вес. Правда, для этого придется немного изменить привычный алгоритм действий в постели. Начать надо будет с массажа. Причем он полезен, и если вам его делают, и если вы нежите партнера. В первом случае усиливается движение лимфы, кровообращение улучшается, а значит, и разгоняется немного обмен веществ. Во-втором – интенсивная работа руками помогает сжигать лишние калории.

Как похудеть с помощью секса: практические советы
Фото: Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Далее обратите внимание на свою активность в постели. Все позиции лежа или на боку сразу отбрасывайте: чтобы похудеть, в процессе вам надо быть более энергичным.

Кроме того, интим должен быть регулярным. Ученые доказали, что люди, которые по каким-то причинам отказываются от любовных ласк, намного более склонны к перееданию и неправильному пищевому поведению. Все дело в том, что секс – это естественная физиологическая потребность человека. Лишившись интима, ваш организм будет искать другие способы получить удовольствие, и самый доступный – это еда, сладкая и жирная.

Также ласки в постели стимулируют выработку нескольких гормонов, в том числе эндорфина – он помогает нам на время забыть о еде. Выбрасывается в кровь и адреналин, который стимулирует обмен веществ.

Всего 2-3 регулярных занятия любовью в неделю – и килограммы начнут таять на глазах.

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