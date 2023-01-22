Чем опасно антибактериальное мыло

Как правило, в подобных мылах и антисептических средствах содержится либо триклозан, либо триклокарбан. И эти компоненты действительно могут создать подобие пленки на коже, так как плохо смываются, но они вовсе не так безобидны, как кажутся. Во-первых, они убивают все бактерии, не разделяя их на хорошие, которые обеспечивают защитную функцию кожи, и плохие. Во-вторых, за счет снижения естественной защитной функции кожа, наоборот, становится более чувствительна к различным инфекциям и аллергическим реакциям. Далее — нарушение липидной мантии приводит к излишней сухости, стягиванию кожи, появлению микротрещин и покраснению.

Наталия Сирмайс К.м.н, врач-дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина