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39 минут назад

Чем опасно антибактериальное мыло

Мира Маркина
Наталия Сирмайсэксперт

Пандемия коронавируса заставила нас дезинфицировать все вокруг и чаще мыть руки. Боясь подхватить какую-нибудь инфекцию, многие стали покупать антибактериальное мыло, а производители все чаще писать на упаковках "убивает до 99,9% болезнетворных бактерий". Но что на самом деле не так с этим популярным средством? "Рамблеру" рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Наталия Сирмайс.

Чем опасно антибактериальное мыло
Фото: unsplash.comunsplash.com

В одном из исследований, опубликованном в Annals of Internal Medicine, было достоверно показано, что в семьях, в которых носили маски и часто мыли руки во время сезона гриппа, риск заболеваемости снижался на 70%. Однако, по словам медика, использование антибактериального мыла может быть опасно.

Как правило, в подобных мылах и антисептических средствах содержится либо триклозан, либо триклокарбан. И эти компоненты действительно могут создать подобие пленки на коже, так как плохо смываются, но они вовсе не так безобидны, как кажутся. Во-первых, они убивают все бактерии, не разделяя их на хорошие, которые обеспечивают защитную функцию кожи, и плохие. Во-вторых, за счет снижения естественной защитной функции кожа, наоборот, становится более чувствительна к различным инфекциям и аллергическим реакциям. Далее — нарушение липидной мантии приводит к излишней сухости, стягиванию кожи, появлению микротрещин и покраснению.
Наталия Сирмайс
Наталия Сирмайс К.м.н, врач-дерматолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

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По этой причине врач-дерматолог порекомендовала не использовать на регулярной основе антибактериальное мыло.

Здоровье,
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