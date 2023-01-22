Чем опасно антибактериальное мыло

Пандемия коронавируса заставила нас дезинфицировать все вокруг и чаще мыть руки. Боясь подхватить какую-нибудь инфекцию, многие стали покупать антибактериальное мыло, а производители все чаще писать на упаковках "убивает до 99,9% болезнетворных бактерий". Но что на самом деле не так с этим популярным средством? "Рамблеру" рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Наталия Сирмайс.
В одном из исследований, опубликованном в Annals of Internal Medicine, было достоверно показано, что в семьях, в которых носили маски и часто мыли руки во время сезона гриппа, риск заболеваемости снижался на 70%. Однако, по словам медика, использование антибактериального мыла может быть опасно.
По этой причине врач-дерматолог порекомендовала не использовать на регулярной основе антибактериальное мыло.