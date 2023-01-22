Спортивный врач Юлия Голубева поделилась дыхательной техникой, которая поможет почувствовать прилив сил и активизировать симпатическую нервную систему.

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда нужно вставать на работу или учебу, но сил нет и просто хочется лечь обратно спать. Существуют специальные дыхательные техники, которое положительно влияют на когнитивные способности, они помогают улучшить состояние и увеличить продуктивность.

"20 связных дыханий" – это техника дыхательных упражнений, состоящая из 20 соединенных между собой вдохов и выдохов. Комбинация коротких и медленных движений воздуха активизирует симпатическую и парасимпатическую нервные системы, что повышает активность мозга и пробуждает все процессы в организме.

Подробнее о том, как выполнять дыхательную технику, смотрите в видео.