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29 минут назад

Как улучшить концентрацию с помощью дыхательных упражнений: видео

Мира Маркина

Спортивный врач Юлия Голубева поделилась дыхательной техникой, которая поможет почувствовать прилив сил и активизировать симпатическую нервную систему.

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда нужно вставать на работу или учебу, но сил нет и просто хочется лечь обратно спать. Существуют специальные дыхательные техники, которое положительно влияют на когнитивные способности, они помогают улучшить состояние и увеличить продуктивность.

"20 связных дыханий" – это техника дыхательных упражнений, состоящая из 20 соединенных между собой вдохов и выдохов. Комбинация коротких и медленных движений воздуха активизирует симпатическую и парасимпатическую нервные системы, что повышает активность мозга и пробуждает все процессы в организме.

Подробнее о том, как выполнять дыхательную технику, смотрите в видео.

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Здоровье,Видео,Юлия Голубева,
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