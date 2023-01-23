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1 час назад

Диетолог Стародубова перечислила наименее полезные виды теста

Мира Маркина

Тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, диетологи нередко советуют отказаться от выпечки. Но если сделать это не получается, стоит выбирать булочки и пирожки, которые на нанесут вреда здоровью и фигуре. О такой выпечке РИА Новости рассказала Антонина Стародубова, главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы.

Диетолог перечислила наименее полезные виды теста
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач напомнила, что пироги и булочки очень калорийны. Поэтому не рекомендуется есть больше двух-трех маленьких пирожков или одно-двух кусков пирога. С частотой употребления выпечки тоже стоит быть осторожными.

Эксперт назвала слоеное и сдобное тесто самыми неполезными, так как в них содержится наибольшее количество жиров и сахара. Выпечка из постного дрожжевого теста и несладкого бисквитного более предпочтительна.

Диетолог назвала полезные альтернативы сладостям

Также Стародубова рекомендовала заменить пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую – это обогатит выпечку минералами, витаминами и полезными пищевыми волокнами. Лучшая начинка, считает диетолог, это бобовые и овощи, птица, творог (вместо сыра). В качестве термической обработки диетолог посоветовала запекание вместо жарки.

Ранее «Рамблер» рассказывал о лучшей диете для сжигания жира.

Здоровье,Антонина Стародубова,
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