Диетолог перечислила наименее полезные виды теста

Тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, диетологи нередко советуют отказаться от выпечки. Но если сделать это не получается, стоит выбирать булочки и пирожки, которые на нанесут вреда здоровью и фигуре. О такой выпечке РИА Новости рассказала Антонина Стародубова, главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Врач напомнила, что пироги и булочки очень калорийны. Поэтому не рекомендуется есть больше двух-трех маленьких пирожков или одно-двух кусков пирога. С частотой употребления выпечки тоже стоит быть осторожными.

Эксперт назвала слоеное и сдобное тесто самыми неполезными, так как в них содержится наибольшее количество жиров и сахара. Выпечка из постного дрожжевого теста и несладкого бисквитного более предпочтительна.

Также Стародубова рекомендовала заменить пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую – это обогатит выпечку минералами, витаминами и полезными пищевыми волокнами. Лучшая начинка, считает диетолог, это бобовые и овощи, птица, творог (вместо сыра). В качестве термической обработки диетолог посоветовала запекание вместо жарки.