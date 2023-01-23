С возрастом скорость метаболизма меняется. В связи с чем процесс набора веса ускоряется. Как избавиться от жира на животе женщинам старше 40 лет, порталу Eat This, Not That! рассказала шеф-повар Девин Александр.

По мнению эксперта, необходимо есть чаще ягоды, так как они богаты антиоксидантами, и десерты с низким содержанием сахара.

«Например, один из моих любимых — шоколадный пудинг из греческого йогурта, темного какао-порошка, стевии и щепотки морской соли», — рассказала шеф-повар.

Также в рационе должен быть белок – он участвует в наращивании мышц, ускоряет метаболизм. Сокращение потребления крахмалистых углеводов уменьшает тягу к сладостям и риск переедания.

Собеседница портала напомнила о необходимости избегать обезвоживания. Девин Александр рекомендовала женщинам старше 40 лет отказаться от алкоголя. Во-первых, он калориен, а во-вторых, нередко становится причиной переедания жирными и солеными закусками.

Размер порции играет большую роль. Само по себе любое блюдо не стоит считать опасным для фигуры. Эксперт напомнила, что для рационального питания необходимо тщательно выбирать продукты, обращать внимание на их состав.