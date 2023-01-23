Кому может быть опасно для здоровья есть перепелиные яйца

Особую популярность как продукт питания приобрели перепелиные яйца в Европе, Азии, Америке. Употреблять их можно и в сыром, и варёном виде. Но некоторым они могут навредить.
Перепелиные яйца содержат в своём составе куда больше белка, витаминов, минералов, чем обычные куриные.
Благодаря употреблению перепелиных яиц вы сможете поддержать иммунитет, очистить дыхательные пути и организм, улучшить состояние при кашле, астме, облегчить симптомы аллергии, защититься от анемии, снизить кровяное давление, улучшить здоровье сердца и глаз, ускорить обмен веществ, заживление открытых ран, повысить потенцию (если вы мужчина). Вы также почувствуете себя бодрее. Полезны такие яйца и для кожи, и для голоса.
С осторожностью нужно давать перепелиные яйца детям: перед этим лучше проконсультироваться с доктором. Кроме того, если переборщить с количеством съеденных яиц, то можно столкнуться с аллергической реакций, проблемами с почками. Плохо скажется чрезмерное употребление этих яиц также на здоровье людей, имеющих высокий уровень холестерина, болезни сердца. Посетить врача перед употреблением перепелиных яиц нужно и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.