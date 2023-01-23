Кому может быть опасно для здоровья есть перепелиные яйца

Особую популярность как продукт питания приобрели перепелиные яйца в Европе, Азии, Америке. Употреблять их можно и в сыром, и варёном виде. Но некоторым они могут навредить.

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Перепелиные яйца содержат в своём составе куда больше белка, витаминов, минералов, чем обычные куриные.

Благодаря употреблению перепелиных яиц вы сможете поддержать иммунитет, очистить дыхательные пути и организм, улучшить состояние при кашле, астме, облегчить симптомы аллергии, защититься от анемии, снизить кровяное давление, улучшить здоровье сердца и глаз, ускорить обмен веществ, заживление открытых ран, повысить потенцию (если вы мужчина). Вы также почувствуете себя бодрее. Полезны такие яйца и для кожи, и для голоса.