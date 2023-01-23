Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
2 часа назад

Кому может быть опасно для здоровья есть перепелиные яйца

Ferra.ru

Особую популярность как продукт питания приобрели перепелиные яйца в Европе, Азии, Америке. Употреблять их можно и в сыром, и варёном виде. Но некоторым они могут навредить.

Кому может быть опасно для здоровья есть перепелиные яйца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Перепелиные яйца содержат в своём составе куда больше белка, витаминов, минералов, чем обычные куриные.

Благодаря употреблению перепелиных яиц вы сможете поддержать иммунитет, очистить дыхательные пути и организм, улучшить состояние при кашле, астме, облегчить симптомы аллергии, защититься от анемии, снизить кровяное давление, улучшить здоровье сердца и глаз, ускорить обмен веществ, заживление открытых ран, повысить потенцию (если вы мужчина). Вы также почувствуете себя бодрее. Полезны такие яйца и для кожи, и для голоса.

С осторожностью нужно давать перепелиные яйца детям: перед этим лучше проконсультироваться с доктором. Кроме того, если переборщить с количеством съеденных яиц, то можно столкнуться с аллергической реакций, проблемами с почками. Плохо скажется чрезмерное употребление этих яиц также на здоровье людей, имеющих высокий уровень холестерина, болезни сердца. Посетить врача перед употреблением перепелиных яиц нужно и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители