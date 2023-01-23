Почему к концу диеты вес перестает уходить

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему последние лишние килограммы уходят дольше и сложнее, нужно сказать, что на колебания и снижение веса влияет огромное количество различных факторов. Начать тут можно с диетологических и нутрициологических факторов (это то, как мы строим рацион), а закончить медицинскими. Среди них влияние различных заболеваний и приём лекарственных препаратов. Чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" обратился к эксперту.
Снижение веса всегда происходит именно за счёт снижения суточного калоража, и обычно это осуществляется за счёт формирования сбалансированного рациона, например, использования метода гарвардской тарелки.
На наш рацион также влияют различные стрессовые факторы или болезни. Допустим, человек заболел ОРВИ и у него сильно изменилась физическая активность, а это в том числе будет влиять и на количество продуктов, которые мы употребляем.
Иными словами, во время диеты ваш метаболизм замедляется и организм тратит на физические нагрузки меньше калорий. Таким образом получается, что тело начинает расходовать калории экономнее и дефицит, благодаря которому обычно и худеют, исчезает, потому рацион имеет смысл вновь пересмотреть в сторону сокращения колоража.