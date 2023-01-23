Почему к концу диеты вес перестает уходить

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему последние лишние килограммы уходят дольше и сложнее, нужно сказать, что на колебания и снижение веса влияет огромное количество различных факторов. Начать тут можно с диетологических и нутрициологических факторов (это то, как мы строим рацион), а закончить медицинскими. Среди них влияние различных заболеваний и приём лекарственных препаратов. Чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" обратился к эксперту.

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Важно принять в расчет и психологические факторы. Действительно, в начале снижения веса всегда очень высокий уровень мотивации, и в процессе диеты уровень мотивации может быть очень разным – он может снижаться. Как следствие, это может влиять на формирование новых пищевых привычек и здорового пищевого поведения. И нужно сказать, что на вес влияет именно то количество навыков и привычек, которые выработаны у человека именно с позиции здорового пищевого поведения.



Денисова Татьяна Николаевна Врач-эндокринолог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

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Снижение веса всегда происходит именно за счёт снижения суточного калоража, и обычно это осуществляется за счёт формирования сбалансированного рациона, например, использования метода гарвардской тарелки.

Также очень важно время, когда человек ест, количество продуктов, уровень голода. Огромное значение играет уровень физической активности, количество жидкости, которое употребляется в течение дня.

Денисова Татьяна Николаевна Врач-эндокринолог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

На наш рацион также влияют различные стрессовые факторы или болезни. Допустим, человек заболел ОРВИ и у него сильно изменилась физическая активность, а это в том числе будет влиять и на количество продуктов, которые мы употребляем.

Плюс, когда мы снижаем вес за счёт формирования здоровых привычек, действительно сокращается суммарное количество калорий, которые мы съедаем и снижаются энергозатраты.

Денисова Татьяна Николаевна Врач-эндокринолог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина