Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
2 часа назад

Почему к концу диеты вес перестает уходить

Мира Маркина
Денисова Татьяна Николаевнаэксперт

Для того, чтобы ответить на вопрос, почему последние лишние килограммы уходят дольше и сложнее, нужно сказать, что на колебания и снижение веса влияет огромное количество различных факторов. Начать тут можно с диетологических и нутрициологических факторов (это то, как мы строим рацион), а закончить медицинскими. Среди них влияние различных заболеваний и приём лекарственных препаратов. Чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" обратился к эксперту.

Почему к концу диеты вес перестает уходить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Важно принять в расчет и психологические факторы. Действительно, в начале снижения веса всегда очень высокий уровень мотивации, и в процессе диеты уровень мотивации может быть очень разным – он может снижаться. Как следствие, это может влиять на формирование новых пищевых привычек и здорового пищевого поведения. И нужно сказать, что на вес влияет именно то количество навыков и привычек, которые выработаны у человека именно с позиции здорового пищевого поведения.

Денисова Татьяна Николаевна
Денисова Татьяна Николаевна Врач-эндокринолог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина
Видео дня

Снижение веса всегда происходит именно за счёт снижения суточного калоража, и обычно это осуществляется за счёт формирования сбалансированного рациона, например, использования метода гарвардской тарелки.

Также очень важно время, когда человек ест, количество продуктов, уровень голода. Огромное значение играет уровень физической активности, количество жидкости, которое употребляется в течение дня.
Денисова Татьяна Николаевна
Денисова Татьяна Николаевна Врач-эндокринолог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

На наш рацион также влияют различные стрессовые факторы или болезни. Допустим, человек заболел ОРВИ и у него сильно изменилась физическая активность, а это в том числе будет влиять и на количество продуктов, которые мы употребляем.

На каких диетах сидят российские звезды

Плюс, когда мы снижаем вес за счёт формирования здоровых привычек, действительно сокращается суммарное количество калорий, которые мы съедаем и снижаются энергозатраты.
Денисова Татьяна Николаевна
Денисова Татьяна Николаевна Врач-эндокринолог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Иными словами, во время диеты ваш метаболизм замедляется и организм тратит на физические нагрузки меньше калорий. Таким образом получается, что тело начинает расходовать калории экономнее и дефицит, благодаря которому обычно и худеют, исчезает, потому рацион имеет смысл вновь пересмотреть в сторону сокращения колоража.

Здоровье,Татьяна Денисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители