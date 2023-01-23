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1 час назад

Три популярные привычки, из-за которых портятся ваши зубы

Ferra.ru

Стоматолог Вэй Цзянь рассказал, что определённые привычки могут быть губительны для здоровья зубов. Хотя на первый взгляд так совсем не кажется.

Три популярные привычки, из-за которых портятся ваши зубы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказывается, существует несколько вредных для зубов привычек. Это скрипение зубами, пользование зубочисткой, кусание ногтей. По словам доктора Вэя Цзянь из Малайзии, из-за этих действий зубы становятся кривыми, на них появляются сколы, повышается их чувствительность.

Так, при сильном сжимании зубов и при скрежетании ими может происходить стирание эмали. Сами зубы также становятся чувствительными.

Из-за пользования зубочистками у вас тоже легко может возникнуть оседание десны. Приводит это и к повышенной чувствительности зубов.

Наконец, перестаньте грызть ногти. Иначе вы рискуете получить сколы на зубах, сделать сами зубы кривыми.

Здоровье,
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