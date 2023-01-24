Эксперты назвали способы борьбы с психосоматическими заболеваниями

Стресс может отличаться затяжным характером. В этом случае он находит отражение в теле, провоцируя различные болезни. О том, как этого не допустить, рассказывают эксперты.

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"Психосоматическая боль — это форма физической боли, которая происходит из-за нестабильного психологического состояния. Эмоции, не выпущенные изнутри, вызывают заболевания", — объяснили в Телеграм-канале "Стресс-Тревога-Помощь".

Так, из-за затянувшихся переживаний у женщин могут начаться проблемы с ЖКТ — боли, спазмы. Также повышается общая утомляемость. Сильный пол может ощущать боли в области груди, повышение АД. Пожилые люди, столкнувшиеся с длительным стрессом, становятся более ранимыми, вялыми, капризными.

Специалисты сравнивают процесс перехода боли из моральной в физическую с выходом пара из кипящей кастрюли. Если периодически давать пару выход, то всё будет хорошо, а если держать крышку закрытой, то давление в кастрюле минует критическую точку, крышка слетит и содержимое выплеснется наружу. Вывод — необходимо порой давать себе право на слабость — поплакать, полениться, выразить гнев.

Что делать

На первых порах психосоматические недуги не проявляют себя, поэтому врачам бывает сложно их обнаружить. Консультируясь со специалистом, постарайтесь максимально чётко описывать свои телесные ощущения и моральное состояние — так будет проще поставить диагноз.

Психологи советуют в период затяжного стресса отказаться от курения и алкоголя — вредные привычки только усугубят физическое самочувствие. А улучшить его поможет физическая активность, доступные способы релаксации (йога, массаж, ванна с пеной и т.д.), правильное питание, общение с приятными людьми, хобби.