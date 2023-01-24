Можно ли беременным летать на самолёте

Многие будущие мамочки переживают о безопасности в полёте, поэтому откладывают даже самые важные поездки. А если совсем приспичило — то девушки в салоне самолёта нервничают так, будто летят в жерло вулкана. Но это они зря, считает акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением сети клиник «Поликлиника.ру» Сюзанна Григорян. Она рассказала «Секрету», кому без всяких опасений можно летать и до какого срока.

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По словам Григорян, если беременность протекает без осложнений и каких-то нюансов, то летать можно спокойно до 28-й недели, а до 36-й — уже аккуратненько. Самый удобный триместр для полётов — второй. Во время первого возникает угроза выкидыша плюс мучает токсикоз, а во время третьего живот уже мешает нормально расположиться в кресле.

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Самолёты вообще не советуют девушкам, у которых во время беременности обнаружили преэклампсию, риск преждевременного разрыва плодных оболочек и преждевременных родов. Но в любом случае полёт нужно обсудить с гинекологом — он ответит на вопрос, с осложнениями проходит развитие плода или без.

Многие девушки опасаются проходить через рамку металлодетектора, волнуясь, что излучение как-то повлияет на ребёнка. ВОЗ подтвердила, что современные технологии никак не могут повредить плоду. Однако, чтобы не думалось, можно всегда объяснить на пункте досмотра, что вы в положении, и попросить у женщины-офицера личный досмотр.

У чего есть действительно подтверждённая опасность, так это у тромбоза глубоких вен, и во время полёта риск его возникновения становится выше. Поэтому стоит воспользоваться лайфхаком. Во-первых, нужно надеть свободную одежду, пить побольше воды и вставать размять ножки по салону каждые два часа. На практике вставать придётся почаще, особенно когда малыш уже давит на мочевой пузырь, а водичку вы исправно пьёте... Но это даже хорошо. Можно ещё надеть компрессионные чулки, чтобы стопы и голени не отекли.

Если нужда заставила отправиться в вояж на поздних сроках, то стоит подготовиться ко всему. Нужно прихватить с собой обменную карту и стерильную пелёнку, а телефон всегда держать рядом. Если во время полёта у вас начнутся частые схватки или отойдут воды, то нужно срочно сообщить об этом экипажу самолёта. Бортпроводники оценят ситуацию и помогут с родами. А пилот свяжется с ближайшим аэропортом, чтобы экстренно сесть там и передать вас в руки врачей.