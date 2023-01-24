Могут ли лампы для маникюра вызывать рак

Тысячи женщин по всему миру регулярно посещают маникюрные салоны и делают гель-лак – покрытие, для закрепления которого необходимо подержать руки в специальной лампе. Многие девушки не могут представить жизнь без этой процедуры, и мало кто задумывается о том, что она способна навредить здоровью.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование. Об этом сообщает Рhys.org.

Специалисты провели ряд экспериментов с несколькими клеточными культурами – человека и мыши. После одного 20-минутного сеанса "сушки" в лампе для маникюра погибло до 30% бактерий в чашке Петри (это небольшой лабораторный сосуд, который часто используется в химии и микробиологии). После трех подобных сеансов были убиты 65-70% клеток.

При этом у выживших клеток были повреждены ДНК и митохондрии, отвечающие за производство энергии. Кроме того, исследователи обнаружили мутации, типичные для рака кожи.

Эксперты подчеркнули: чтобы сделать окончательные выводы о вреде ламп для маникюра необходимо провести еще несколько исследований. Ученые также уточнили, что подобные устройства используют в стоматологии, и в этой сфере жалоб на них не поступало.