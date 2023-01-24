Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
2 часа назад

Могут ли лампы для маникюра вызывать рак

Мира Маркина

Тысячи женщин по всему миру регулярно посещают маникюрные салоны и делают гель-лак – покрытие, для закрепления которого необходимо подержать руки в специальной лампе. Многие девушки не могут представить жизнь без этой процедуры, и мало кто задумывается о том, что она способна навредить здоровью.

Могут ли лампы для маникюра вызывать рак
Фото: unsplashunsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование. Об этом сообщает Рhys.org.

Специалисты провели ряд экспериментов с несколькими клеточными культурами – человека и мыши. После одного 20-минутного сеанса "сушки" в лампе для маникюра погибло до 30% бактерий в чашке Петри (это небольшой лабораторный сосуд, который часто используется в химии и микробиологии). После трех подобных сеансов были убиты 65-70% клеток.

При этом у выживших клеток были повреждены ДНК и митохондрии, отвечающие за производство энергии. Кроме того, исследователи обнаружили мутации, типичные для рака кожи.

Неудачный маникюр стал причиной редкой формы рака

Эксперты подчеркнули: чтобы сделать окончательные выводы о вреде ламп для маникюра необходимо провести еще несколько исследований. Ученые также уточнили, что подобные устройства используют в стоматологии, и в этой сфере жалоб на них не поступало.

Однако исследователи выдвинули серьезное предположение, которое едва ли понравится любительницам гель-лака. По мнению специалистов, ультрафиолетовое излучение маникюрных ламп может повредить ДНК и впоследствии спровоцировать развитие рака.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители