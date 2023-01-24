Пяточная шпора: как выбрать обувь

Многие люди сталкиваются с таким заболеванием, как пяточная шпора. Иногда избавиться от костного шипа можно только с помощью операции. Однако эффективность лечения будет зависеть еще от того, насколько человеку удастся снизить нагрузку на пятку. В этом поможет правильная ортопедическая обувь, пишет med-heal.ru.

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Наиболее подходящей является обувь со следующими характеристиками.

Предпочтение лучше отдавать натуральным материалам. Высота каблука должна составлять не более 4 см для женщин и до 1,5 см для мужчин. Оптимальный задник – плотный, с вертикальной осью. Подошва должна быть легкой и прочной, толщина – от 1 см. Выбирать следует только обувь своего размера. Стелька должна быть с подпяточной областью.

На что еще обратить внимание при выборе обуви?

1. Ношение моделей с острым носом и высокими каблуками не показано при данном заболевании, потому что стопа испытывает огромную нагрузку.

2. Для дома необходимо приобрести тапочки, которые имеют подушечку в области пятки, а в передней зоне – пелот, поддерживающий поперечный свод стопы. Все это создаст эффект амортизации. Чего не следует делать, так это ходить в шлепанцах или босиком.