Спорт при межпозвоночной грыже: какие упражнения нельзя делать

Рассказываем, чем их можно заменить.

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Межпозвоночная грыжа – заболевание, от которого не застрахован никто. Наиболее высок риск её получения у людей с лишним весом, а также у тех, кто когда-либо страдал от проблем с позвоночником. Грыжа может возникнуть и вследствие травмы. Болезнь хоть и неприятная, но её можно вылечить. Если вы всё же не хотите отказываться от спорта на время восстановления, мы расскажем, какие упражнения нельзя делать при этой проблеме и чем их можно заменить.

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Какие упражнения нельзя делать при межпозвоночной грыже?

Упражнения из этого списка выполнять не стоит. Универсальное правило – если вы почувствовали малейшую боль в проблемной зоне, это сигнал остановиться. А иначе профилактические упражнения могут привести к плохим последствиям, и дела станут ещё хуже, чем они были до этого.

Главное — помнить, что грыжа – это временно, и в большинстве случаев она пройдёт сама без хирургического вмешательства. Ваша задача – не мешать восстановительному процессу и по возможности поддерживать его. Все перечисленные выше упражнения никак не поспособствуют прохождению грыжи, резкие движения и поднятие тяжестей увеличивают нагрузку на позвоночник, что с большой вероятностью усугубит травму.

Чем их можно заменить?

Но если вы по несчастливой случайности заработали себе столь неприятную «болячку», это не значит, что занятия спортом нужно отложить до полного выздоровления, скорее наоборот. В этот период занятия спортом необходимы, это называется лечебная физкультура.

Некоторые виды активности, позволят снизить нагрузку на позвоночник и укрепить мышцы спины, что благотворно скажется на выздоровлении. Весь перечень довольно обширный, так что каждый найдёт занятие по себе:

Что говорит врач?

Даже самые безобидные упражнения пилатеса при неправильной технике могут навредить. Если, опять же, мы рассматриваем хронический процесс, а не острый, то, в принципе, все из перечисленных нагрузок возможно выполнять, но с учётом того, что пациент занимается под контролем специалиста.

Упражнения не должны приносить боль и дискомфорт, они должны быть подобраны правильно. Пилатес — это хорошая функциональная нагрузка.

Фитнес. Может быть достаточно много вариантов — от лёгкого фитнеса до какого-нибудь тяжёлого интервального под нагрузкой. Всё индивидуально.

Плавание будет хорошей нагрузкой, но только для тех, кто до этого занимался. У человека, который получил грыжу, никогда не плавал, скорее всего, будет хромать техника, нагрузка на разные части спины возрастёт.