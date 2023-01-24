Спорт при межпозвоночной грыже: какие упражнения нельзя делать

Рассказываем, чем их можно заменить.
Межпозвоночная грыжа – заболевание, от которого не застрахован никто. Наиболее высок риск её получения у людей с лишним весом, а также у тех, кто когда-либо страдал от проблем с позвоночником. Грыжа может возникнуть и вследствие травмы. Болезнь хоть и неприятная, но её можно вылечить. Если вы всё же не хотите отказываться от спорта на время восстановления, мы расскажем, какие упражнения нельзя делать при этой проблеме и чем их можно заменить.
Упражнения из этого списка выполнять не стоит. Универсальное правило – если вы почувствовали малейшую боль в проблемной зоне, это сигнал остановиться. А иначе профилактические упражнения могут привести к плохим последствиям, и дела станут ещё хуже, чем они были до этого.
Главное — помнить, что грыжа – это временно, и в большинстве случаев она пройдёт сама без хирургического вмешательства. Ваша задача – не мешать восстановительному процессу и по возможности поддерживать его. Все перечисленные выше упражнения никак не поспособствуют прохождению грыжи, резкие движения и поднятие тяжестей увеличивают нагрузку на позвоночник, что с большой вероятностью усугубит травму.
Но если вы по несчастливой случайности заработали себе столь неприятную «болячку», это не значит, что занятия спортом нужно отложить до полного выздоровления, скорее наоборот. В этот период занятия спортом необходимы, это называется лечебная физкультура.
Некоторые виды активности, позволят снизить нагрузку на позвоночник и укрепить мышцы спины, что благотворно скажется на выздоровлении. Весь перечень довольно обширный, так что каждый найдёт занятие по себе:
Даже самые безобидные упражнения пилатеса при неправильной технике могут навредить. Если, опять же, мы рассматриваем хронический процесс, а не острый, то, в принципе, все из перечисленных нагрузок возможно выполнять, но с учётом того, что пациент занимается под контролем специалиста.
Упражнения не должны приносить боль и дискомфорт, они должны быть подобраны правильно. Пилатес — это хорошая функциональная нагрузка.
Фитнес. Может быть достаточно много вариантов — от лёгкого фитнеса до какого-нибудь тяжёлого интервального под нагрузкой. Всё индивидуально.
Плавание будет хорошей нагрузкой, но только для тех, кто до этого занимался. У человека, который получил грыжу, никогда не плавал, скорее всего, будет хромать техника, нагрузка на разные части спины возрастёт.
Йога для новичков достаточно лёгкая, но асаны нужно подбирать в зависимости от пациента. Есть позы, в которых возрастает нагрузка на поясницу или шею, например, халасана. Опытный тренер знает, что такие асаны не рекомендованы при проблемах со спиной.