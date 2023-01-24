Перечислены причины утренних отёков

Проснулись с отёками ни с того ни с сего? Это как посмотреть, ведь причины есть всегда, просто иногда они не на поверхности. Выпитый с вечера алкоголь, например, всегда приводит к задержке жидкости. Впрочем, на фоне отёчности всё равно нужно с утра ещё выпить — только уже воды. О других важных моментах, связанных с этим вопросом, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина.

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Итак, отёки с утра могут появиться из-за того, что накануне выпили перед сном многовато жидкости. Тут ничего страшного — достаточно двигаться больше в течение дня и есть меньше солёного. Нормальной является и задержка жидкости у женщин репродуктивного возраста во второй фазе цикла. Так действует прогестерон — гормон, образующийся после овуляции.

Ну и конечно, соль является одной из главнейших причин появления отёков. Её количество в рационе очень желательно контролировать. Тут и пугать себя не надо — все ещё помнят последствия недавних праздничных посиделок с солёными салатами и рыбой.

Слишком выраженные отёки у беременных эксперт тоже назвала поводом показаться врачу и сдать анализ мочи для контроля содержания белка.