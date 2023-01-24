Онколог перечислил продукты, которые вызывают рак

В холодильнике каждого из нас могут заваляться несвежие продукты. Их употребление чревато не только отравлением, но и развитием онкологии. Об этом в беседе с РГ заявил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

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Эксперт отметил, что люди часто едят испорченные продукты, избавляясь от участка с плесенью или, например, подвергая их термообработке. Но грибок очень токсичен, поэтому специалист категорически не рекомендует этого делать.

«У нас довольно сильна традиция не выбрасывать залежавшиеся продукты, хранить их в холодильнике, затем, например, обжаривать и есть – дескать, ничего страшного, ведь они только частично испорчены», – подчеркнул онколог.

По словам хирурга, сами грибы не могут вызывать рак. Но они могут спровоцировать снижение иммунитета, что повлечет за собой активный рост раковых клеток, резюмировал он.