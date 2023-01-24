Раскрыты самые полезные для суставов каши

Для высоких показателей здоровья важно, чтобы рацион был максимально разнообразен. В беседе с Life.ru диетолог Елена Соломатина посоветовала начать употреблять каши, так как они богаты полезными веществами.

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По словам специалиста, употребление зерновых культур положительно сказывается на здоровье суставов. Среди наиболее полезных она выделила пшенку, льняную кашу и ячневую крупу.

Так, в последней содержится высокое количество кремния, необходимого для формирования хряща, сообщила врач. Она также подчеркнула, что льняная каша, по ее словам, богата омегой-3, а в пшенке много марганеца, который участвует в синтезе коллагена.