Раскрыты самые полезные для суставов каши

Для высоких показателей здоровья важно, чтобы рацион был максимально разнообразен. В беседе с Life.ru диетолог Елена Соломатина посоветовала начать употреблять каши, так как они богаты полезными веществами.
По словам специалиста, употребление зерновых культур положительно сказывается на здоровье суставов. Среди наиболее полезных она выделила пшенку, льняную кашу и ячневую крупу.
Так, в последней содержится высокое количество кремния, необходимого для формирования хряща, сообщила врач. Она также подчеркнула, что льняная каша, по ее словам, богата омегой-3, а в пшенке много марганеца, который участвует в синтезе коллагена.
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