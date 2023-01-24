Обнаружена связь между верой в паранормальные явления и плохим сном

Люди с нарушением сна чаще остальных жалуются на встречи с призраками или инопланетянами. Соответствующее заявление сделали научные специалисты из Лондонского университета, материал на данную тему опубликовал Journal of Sleep Research.
В процессе работы исследователи проанализировали сведения о нарушении сна примерно девяти тысяч человек и соотнесли данную информацию со взглядами участников эксперимента на паранормальные явления. Как оказалось, люди, которые считают качество своего сна низким, больше остальных склонны верить в призраков, жизнь после смерти и присутствие инопланетян на нашей планете.
К примеру, респонденты с синдромом взрывающейся головы верят в инопланетян. Такой синдром характеризуется громкими звуками или ощущением взрыва в голове в процессе перехода из бодрствования в сон и обратно. А изолированный сонный паралич имеет связь с верой в жизнь после смерти.
Как считают ученые, вера в существование паранормального может приводить к беспокойству. А оно, в свою очередь, негативно влияет на сон. Иначе говоря, имеется связь между убеждением в существовании паранормальных явлений и разными переменными сна, констатировали исследователи.