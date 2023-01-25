Диетолог раскрыла секреты похудения для ленивых

Есть хитрости, которые помогают худеть без особых усилий. О них рассказала диетолог Евгения Пегова.

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Если человек не может отказаться от сладкого, то для начала стоит заменить сахар на мед. Но важно, чтобы общее количество меда было не больше трех столовых ложек в день. Кроме того, сладости можно заменить ягодами.

Также эксперт посоветовала включить в рацион спаржу. Она помогает выводить лишнюю жидкость из организма, а калорий в ней совсем немного.

Сложно худеть, если организму не хватает витамина D, поэтому нужно контролировать его количество.