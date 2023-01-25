Диетолог раскрыла секреты похудения для ленивых

Есть хитрости, которые помогают худеть без особых усилий. О них рассказала диетолог Евгения Пегова.
Если человек не может отказаться от сладкого, то для начала стоит заменить сахар на мед. Но важно, чтобы общее количество меда было не больше трех столовых ложек в день. Кроме того, сладости можно заменить ягодами.
Также эксперт посоветовала включить в рацион спаржу. Она помогает выводить лишнюю жидкость из организма, а калорий в ней совсем немного.
Сложно худеть, если организму не хватает витамина D, поэтому нужно контролировать его количество.
Способствуют похудению также сауна и массаж, эти процедуры не только помогают терять килограммы, но и делают качество тела лучше, а кожу — более гладкой и упругой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».