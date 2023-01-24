Физиотерапевт посоветовал носить рюкзак на груди

Таким образом улучшится осанка и исчезнет сутулость.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.
«Я бы, если есть возможность, носил рюкзак на груди. Попробуйте себя потянуть вперёд, и вы сразу поймёте, что у вас мышцы спины активизировались, лопаточки начинают сводиться, и в грудном отделе выпрямляется ваша сутулость, каждый может попробовать. Если мы носим какую-то сумку на плече, я бы рекомендовал её носить наискосок. Через грудь. На левом плече висит, с правой стороны находится сумка».
Бондаренко рассказал, что делать, если одно плечо находится выше другого.
«В 90% — это дурная привычка. Носим на одном плече сумку, носим в одной руке или на локте ещё что-то, и в одной руке постоянно держим телефон. Если убрать эти факторы, то осанка восстанавливается практически всегда».
Также эксперт предупредил женщин, что каблук должен быть не выше 3-5 сантиметров. В противном случае может начаться деформация стопы.