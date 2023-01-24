Физиотерапевт посоветовал носить рюкзак на груди

«Я бы, если есть возможность, носил рюкзак на груди. Попробуйте себя потянуть вперёд, и вы сразу поймёте, что у вас мышцы спины активизировались, лопаточки начинают сводиться, и в грудном отделе выпрямляется ваша сутулость, каждый может попробовать. Если мы носим какую-то сумку на плече, я бы рекомендовал её носить наискосок. Через грудь. На левом плече висит, с правой стороны находится сумка».