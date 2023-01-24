Четыре привычки, которые укрепят иммунитет на всю зиму

Доктор медицинских наук и магистр здравоохранения Майк Бол рассказал, какие действия зимой помогут защититься от болезней.
Зимой действительно все болеют чаще, чем летом или весной. Связано это с тем, что определённые вирусы легче распространяются именно в холодную и сухую погоду, а также с тем, что в организме становится меньше витамина D. Вот какие советы помогут не заболеть в зимнее время.
Придерживайтесь круглый год одних и тех же здоровых привычек. Среди таких привычек - поддержание здорового веса, правильное питание, регулярные занятия спортом и пр. Ежедневно соблюдайте правила гигиены. Часто мойте руки, не трогайте руками лицо, носите в людных местах маску, избегайте больных людей, ставьте прививки.
Принимайте пищевые добавки. Полезными могут быть: эхинацея (для защиты от простуды), витамин D, витамин С. Знайте, как облегчить течение болезни. Так, добавки с цинком ускорят выздоровление при простуде. При симптомах гриппа полезно выпить Тамифлю, ковида - Паксловид.