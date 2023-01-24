Четыре привычки, которые укрепят иммунитет на всю зиму

Зимой действительно все болеют чаще, чем летом или весной. Связано это с тем, что определённые вирусы легче распространяются именно в холодную и сухую погоду, а также с тем, что в организме становится меньше витамина D. Вот какие советы помогут не заболеть в зимнее время.