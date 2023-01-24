Врач рассказал, кому нельзя делать пластические операции

О пластике задумываются многие россияне, хоть и не все могут её себе позволить. И дело совсем не в деньгах (хотя и это большая проблема для хотелки). Проблема в противопоказаниях к хирургическому вмешательству, о которых рассказал терапевт Александр Лаврищев. По его словам, некоторые препятствия ещё можно со временем решить, но далеко не все.

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Как объяснил Лаврищев, все противопоказания можно поделить условно на две категории — те, причина которых лежит в конкретной операции, и те, которые мешают любому хирургическому вмешательству.

На первом месте стоит любое инфекционное заболевание, в том числе ОРВИ и кариес. Оно может привести к заражению крови и в итоге ухудшит состояние пациента. К тому же не исключено заражение медиков больницы и других пациентов.

В стоп-список попали и повреждения кожи вроде ожогов и острого дерматита. Разрезы и проколы от операции могут нанести дополнительный урон коже и вызвать рубцы, которые потом будут мешать в повседневной жизни и портить картину. К тому же раны в целом могут даже не зарубцеваться, а начать гнить.

Серьёзной причиной отменить пластическую операцию будет любая онкология. Болезнь и так подвергает большому стрессу организм, а химиотерапия убивает иммунитет и способность клеток регенерировать и восстанавливаться. Поэтому чтобы попасть на стол к хирургу, придётся получить не только его одобрение, но и одобрение онколога.

К критериям, по которым специалист не советует пластику, относят ещё плохую свёртываемость крови, обострение любого хронического заболевания, декомпенсацию сахарного диабета (когда даже инсулин не помогает), ожирение, дисморфическое расстройство и никотиновую зависимость.