Диетолог предупредила о рисках быстрого похудения

Лишний вес набирается довольно быстро. Садясь на диету, хочется столь же быстро избавиться от него. Чем опасно ускоренное и збавление от нескольких нежелательных килограммов, объясняет диетолог Елена Тихомирова.

По её словам, быстрое похудение возможно либо при полном голодании, либо при употреблении всего 600-800 калорий в сутки. В идеале такое экспресс-похудение должно проходить под контролем врача (в противном случае неизбежен вред для здоровья). Если ваше похудение не контролируется специалистом, то сброшенный вес может вскоре вернуться в двойном объёме, нанеся при этом сокрушительный удар по здоровью.