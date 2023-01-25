Рак молочной железы и яичников передается по наследству

Большая часть раковых опухолей возникает вследствие соматических мутаций. Но есть вид онклогических заболеваний, который передается по наследству.
Так, по словам директора Бюро по изучению рака Ильи Тимофеева, речь идёт о раке молочной железы, предстательной железы и яичников. Это связано с тем, что мутация клеток закрепляется в генах, которые передаются по наследству в 50% случаев.
При этом, утверждает специалист, мутация передается как по мужской, так и по женской линии. Поэтому онколог советует всем, чьи ближайшие родственники сталкивались с онкологическими заболеваниями, следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования, пишет NEWS.ru.