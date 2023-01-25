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1 час назад

Рак молочной железы и яичников передается по наследству

runews24.ru

Большая часть раковых опухолей возникает вследствие соматических мутаций. Но есть вид онклогических заболеваний, который передается по наследству.

Рак молочной железы и яичников передается по наследству
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, по словам директора Бюро по изучению рака Ильи Тимофеева, речь идёт о раке молочной железы, предстательной железы и яичников. Это связано с тем, что мутация клеток закрепляется в генах, которые передаются по наследству в 50% случаев.

При этом, утверждает специалист, мутация передается как по мужской, так и по женской линии. Поэтому онколог советует всем, чьи ближайшие родственники сталкивались с онкологическими заболеваниями, следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования, пишет NEWS.ru.

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