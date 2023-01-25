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1 час назад

Женщина похудела на 32 килограмма и избавилась от морщин

Lenta.ru

Жительница Великобритании рассказала, как ей удалось сбросить 32 килограмма и избавиться от морщин в 58 лет. Об этом сообщает Daily Express.

Женщина похудела на 32 килограмма и избавилась от морщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Накануне прошлого Нового года 58-летняя Фиона Райсберг весила 116 килограммов и носила 54-й размер одежды. По ее словам, именно тогда она приняла решение похудеть. Женщина посмотрела на себя в зеркало и решила, что пора что-то менять. Ей хотелось выглядеть лучше к совместному отпуску с матерью.

Сначала Райсберг пыталась похудеть при помощи жестких диет и ограничений. Она заменила пищу напитками для похудения, но это не помогло. Пришлось искать более сбалансированный подход. Женщина начала считать калории и следить за размером порций, а также принимала витамины и коллаген.

Помимо этого, британка много ходила пешком и занималась силовыми тренировками. Благодаря этим усилиям, Райсберг удалось похудеть до 50-го размера. По ее словам, эти изменения положительно сказались не только на ее внешности, но и на здоровье, ведь ее перестали мучить суставные боли.

«Я стала счастливее и намного увереннее в себе. Настолько уверенной, что даже начала ходить в спортзал. Психологически я чувствую себя лучше, чем когда-либо за долгое время», — заключила она.

Здоровье,
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