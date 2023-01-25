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1 час назад

Тренер оценил эффективность силовых тренировок при похудении

Lenta.ru

Фитнес-тренер и диетолог Артем Тужиков оценил эффективность силовых тренировок при похудении. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер оценил эффективность силовых тренировок при похудении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметил, что зачастую силовыми тренировками пренебрегают, опасаясь, что из-за них вес увеличится. Однако он заявил, что для улучшения физической формы важно не только сжигать жир, но и сохранять мышечную ткань в условиях дефицита калорий. «Силовые нагрузки будут способствовать улучшению композиции тела за короткий срок и фиксации конечного результата», — пояснил Тужиков.

При этом тренер отметил, что у новичков во время адаптации к тренировкам может наблюдаться набор мышечной массы и без работы над увеличением силы, однако этот эффект кратковременный. Для наибольшей эффективности подкачку необходимо сочетать с кардионагрузками и диетой.

Ранее тренер Антон Комаревцев назвал боковую планку эффективным упражнением для стройности ног. Он порекомендовал делать ее с отведением бедра в три подхода по 15-20 раз.

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