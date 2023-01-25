Диетолог раскрыла залог стройности

Диетолог рассказала, как можно сохранить стройную фигуру всего лишь скорректировав своё питание.

По словам Риэ Мацуды, необходимо продукты, которые содержат белок, сочетать с употреблением витамина В6. Это простое правило способно значительно ускорить метаболизм. Витамин содержится в чесноке, помидорах, бананах и брокколи.

Любой приём пищи лучше начитать с белка, после - углеводы. А чтобы не переедать, стоит обратить внимание на тушеную капусту или добавить немного лимонного сока. Эти продукты знамениты жиросжигающим свойством, пишет РИА ФАН со ссылкой на японское издание.