Перечислены продукты, в которых часто встречаются паразиты

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что паразитов чаще всего можно встретить в мясе, рыбе и зелени. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
Соломатина также предупредила об опасности употребления непрожаренных шашлыков. По ее словам, если шашлык обгорел снаружи и сыроват внутри, то это розовое мясо употреблять ни в коем случае нельзя.
Также риск заразиться паразитами высок при употреблении неправильно приготовленной речной рыбы и зелени с огорода, которую сложно промыть.
Если человек заражается паразитами, то к него наблюдается усталость, снижение гемоглобина, ослабление иммунной системы либо, наоборот, чрезмерное ее усиление в виде аллергии.