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31 минуту назад

Диетолог Соломатина назвала продукты, в которых часто встречаются паразиты

Мария Иглина
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что паразитов чаще всего можно встретить в мясе, рыбе и зелени. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

Перечислены продукты, в которых часто встречаются паразиты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
"Прежде всего это продукты животного происхождения, особенно свинина. В целом это те продукты, которые получены из животных, питающихся непонятно чем. Одно дело, когда они питаются травой, а другое – когда едят все подряд".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Соломатина также предупредила об опасности употребления непрожаренных шашлыков. По ее словам, если шашлык обгорел снаружи и сыроват внутри, то это розовое мясо употреблять ни в коем случае нельзя.

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Также риск заразиться паразитами высок при употреблении неправильно приготовленной речной рыбы и зелени с огорода, которую сложно промыть.

"К примеру, зелень сначала удобряли навозом, а потом решили сорвать и съесть. Но одно дело – помыть помидоры, – это сделать легко, а другое дело – промыть какую-нибудь петрушку или салат. Это очень трудно, там все равно эти частички будут оставаться".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Если человек заражается паразитами, то к него наблюдается усталость, снижение гемоглобина, ослабление иммунной системы либо, наоборот, чрезмерное ее усиление в виде аллергии.

Ранее диетолог назвала хлеб с плесенью опасным для печени.

Здоровье,Елена Соломатина,
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