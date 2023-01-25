Перечислены продукты, в которых часто встречаются паразиты

"К примеру, зелень сначала удобряли навозом, а потом решили сорвать и съесть. Но одно дело – помыть помидоры, – это сделать легко, а другое дело – промыть какую-нибудь петрушку или салат. Это очень трудно, там все равно эти частички будут оставаться".

