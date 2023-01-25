Выявлен вред чрезмерного занятия бегом для психики

Специалисты Норвежского университета науки и технологий выявили вред чрезмерного занятия бегом для психики. Выяснилось, что люди, выбравший этот вид досуга в качестве эскапизма, склонны к формированию зависимости от бега. Результаты исследования описываются в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

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Известно, что физические упражнения полезны как для физического, так и психического здоровья. Часто бегом начинают заниматься, чтобы избежать или забыть неприятные или скучные вещи. В результате снижается самосознание, сокращаются неприятные размышления и человек избавляется от стрессовых мыслей и эмоций. Подобного рода эскапизм ученые подразделяют на два вида: тот, который направлен на поиск положительных впечатлений, и тот, который позволяет избегать насущные проблемы.

В процессе работы были изучены данные 227 бегунов-любителей, которые использовали ранние методы бега. Их попросили заполнить анкеты, определяющие три различных аспекта эскапизма и зависимости от физических упражнений: шкалы раскрытия и подавления эмоций, а также шкала зависимости от физических упражнений и удовлетворенности жизнью.