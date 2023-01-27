Выяснены опасные заболевания, к которым приводят грипп и другие вирусные инфекции

Зачастую россияне игнорируют признаки болезней, предполагая, что само пройдёт. Однако врачи советуют всё-таки брать больничный, не думая о финансах и работе. Потому что болезнь, перенесённая на ногах, влияет на нервную систему и повышает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. По словам эндокринолога Зухры Павловой, это утверждение уже доказано учёными. Они проанализировали данные 10 млн военных за 20 лет и заметили прямую закономерность. Причём касается она не только гриппа. Если человек болел вирусом Эпштейна — Барра, то в итоге у него появлялся рассеянный склероз. В другом исследовании учёные исследовали данные 106 000 человек из Финляндии и Британии. В результате они нашли связь между повреждениями нервной системы и 22 парами диагнозов, среди которых были вирусы гриппа и энцефалита, а ещё папилломавирус. Ходить далеко не нужно — многие после коронавируса замечали ухудшение памяти, концентрации и обоняния, а у пенсионеров развивалась деменция. Учёные выяснили, что чаще всего на нервной системе сказывалась вирусная пневмония. А после перенесённого гриппа могли развиться все виды нейродегенеративных заболеваний, кроме рассеянного склероза. Из-за гриппа риск деменции увеличивался в пять раз, а из-за энцефалита шанс получить Альцгеймер вырастал в 31 раз. При этом нужно понимать, что болезнь влияет на нервную систему не когда-то там в старости или через 10 лет, а уже спустя год. Поэтому очень важно при первых признаках простуды или гриппа вплотную заняться лечением и максимально быстро отлежаться. Чтобы отсрочить возрастные изменения мозга, можно еще отключить навигатор в смартфоне. Зачем? Вот тут всё подробно объяснено. Заодно можно проверить себя на первые признаки Альцгеймера, потому что деменция появляется не только у пожилых людей — у неё, как и у рака, нет возраста.