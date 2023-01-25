Восемь способов сохранить тело стройным

Диетолог и участковая медсестра Риэ Мацуда рассказала, как можно поддерживать здоровый вес после похудения. Нужно всего лишь помнить о восьми пунктах.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первым делом для поддержания стройной фигуры важно во время каждого приёма пищи есть белок. Но кроме этого, есть ещё восемь пунктов.

Ускоряет обмен веществ протеин вместе с витамином В6. Ешьте самые разные белковые продукты, поскольку в них содержатся разные питательные вещества. И при этом принимайте витамин В6 для усиления метаболизма белка.

Откажитесь от приправ с большим количеством сахара и добавок. Из-за них вы можете набрать вес. Замените их лучше соевым соусом, мисо, бульоном даси, имбирём, зелёным луком.

При употреблении пищи сначала ешьте протеин. В этом случае инкретин будет вырабатываться быстрее, что поможет сдержать повышение уровня сахара в крови.

Переедание предотвращают тушёная капуста и вода с соком лимона. Так, в тушёной капусте много пищевых волокон, а вода с лимоном обладает жиросжигающим действием.

Масла нужно употреблять в сыром виде. Это касается именно хороших масел. Рекомендуется есть оливковое, кунжутное, льняное масла.

Ферментированные продукты полезны для пищеварения. Они помогут в похудении, так как облегчают запоры. Из таких продуктов выделяют йогурт, кимчи, натто.

Подавляйте аппетит при помощи соевых продуктов. Они помогут чувствовать себя сытым долгое время, снизят вес и не будут содержать глютена.

Подавляйте аппетит при помощи соевых продуктов. Это особенно полезно будет во время менопаузы.