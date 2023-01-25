Терапевт дала советы по правильным завтракам для студентов

«Один из вариантов — это яичница, так как яйца являются неиссякаемым источником энергии, содержат много белка и дают ощущение сытости на долгое время. Так, например, можно пожарить яйца, также обжарить куриную грудку и добавить немного зелени», — заявила она в беседе с Life.ru.