Терапевт дала советы по правильным завтракам для студентов

Врач-терапевт, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Татьяна Терехова рассказала о блюдах, которые могут подойти студентам на завтрак.
«Один из вариантов — это яичница, так как яйца являются неиссякаемым источником энергии, содержат много белка и дают ощущение сытости на долгое время. Так, например, можно пожарить яйца, также обжарить куриную грудку и добавить немного зелени», — заявила она в беседе с Life.ru.
По её словам, также можно позавтракать творожной массой с добавлением банана или грецкого ореха.
Как отметила Терехова, если есть заболевания ЖКТ, то идеальным завтраком будет овсянка.
«Каша обладает не только обволакивающим действием, что благотворно сказывается на желудочно-кишечном тракте, но также это и источник лизина, витаминов группы В и кальция», — пояснила она.
Ранее сообщалось, что врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.