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1 час назад

Терапевт Терехова дала советы по правильным завтракам для студентов

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Татьяна Терехова рассказала о блюдах, которые могут подойти студентам на завтрак.

Терапевт дала советы по правильным завтракам для студентов
Фото: RT на русскомRT на русском

«Один из вариантов — это яичница, так как яйца являются неиссякаемым источником энергии, содержат много белка и дают ощущение сытости на долгое время. Так, например, можно пожарить яйца, также обжарить куриную грудку и добавить немного зелени», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также можно позавтракать творожной массой с добавлением банана или грецкого ореха.

Как отметила Терехова, если есть заболевания ЖКТ, то идеальным завтраком будет овсянка.

«Каша обладает не только обволакивающим действием, что благотворно сказывается на желудочно-кишечном тракте, но также это и источник лизина, витаминов группы В и кальция», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Здоровье,Татьяна Терехова,Наталья Нефедова,
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