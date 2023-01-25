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1 час назад

Что лучше для снижения веса: голодать или просто есть меньше

Ferra.ru

Путь похудения может быть сложным. Но недавно специалисты поняли, какой метод помогает эффективнее сбрасывать вес: прерывистое голодание или уменьшение количества съеденной пищи.

Что лучше для снижения веса: голодать или просто есть меньше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новом исследовании, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, говорится, что для похудения лучше не голодать, а получать меньше пищи. В ходе этого исследования учёные выяснили, какова связь между изменениями веса и временем от первого до последнего приёма пищи.

Принимали участие в недавнем исследовании почти 550 человек. Их возраст составлял 18 лет и старше, а средний индекс массы тела был равен 30,8 (ожирение).

По итогам исследования выяснилось, что от времени приёма пищи вес не менялся. В то же время при потреблении меньшего количества еды (такая пища содержала менее 500 калорий) вес у людей снижался.

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