Что лучше для снижения веса: голодать или просто есть меньше

Путь похудения может быть сложным. Но недавно специалисты поняли, какой метод помогает эффективнее сбрасывать вес: прерывистое голодание или уменьшение количества съеденной пищи.

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В новом исследовании, опубликованном в Журнале Американской кардиологической ассоциации, говорится, что для похудения лучше не голодать, а получать меньше пищи. В ходе этого исследования учёные выяснили, какова связь между изменениями веса и временем от первого до последнего приёма пищи.

Принимали участие в недавнем исследовании почти 550 человек. Их возраст составлял 18 лет и старше, а средний индекс массы тела был равен 30,8 (ожирение).