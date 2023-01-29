8 секретов стройности от японцев

Среди ассоциаций, которые возникают при упоминании о японцах, — удивительное умение поддерживать стройность. Медсестра, диетолог и блогер Риэ Мацуда рассказала о восьми правилах, которые соблюдают японцы для того, чтобы не набирать вес.
В разных белковых продуктах содержатся разные питательные вещества. Поэтому не стоит питаться однообразно, получая белки, например, только из мяса. Диетолог советует принимать витамин В6, который помогает усилить метаболизм белка. Он есть в кунжуте и помидорах, которые прекрасно могут дополнить мясное блюдо.
Вес может увеличиваться и из-за приправ. Так, глюкозу фруктозы в уксусе пондзу и мясных соусах легко организм легко усваивает, и уровень глюкозы в крови резко увеличивается. Лучше использовать соевый соус и мисо, а также бульон даси, имбирь и зеленый лук.
Когда организм получает протеин, он быстрее, чем при употреблении овощей и углеводов, вырабатывает гормон инкретин. Благодаря этому уровень глюкозы в крови не повышается. Чтобы белок поступал в организм во время каждого приема пищи, сообразно взять за привычку употреблять его первым.
Тушеной капусты можно съесть больше, чем сырой, а она полна пищевых волокон. Это вызывает чувство сытости, предотвращает переедание и не дает повышаться после еды уровню глюкозы в крови. Лимонный сок активизирует гормон адипонектин, у которого есть жиросжигающее свойство.
Качественное, никак не обработанное масло повышает метаболизм. Оливковое масло, ко всему прочему, снижает уровень плохого холестерина; кунжутное — уменьшает уровень холестерина, а льняное и кунжутное масла предотвращают накопление жира.
Ферментированные продукты помогают снижать вес, потому что облегчают запоры. Они улучшают кишечную среду, благодаря этому эффективнее усваиваются питательные вещества и вы стройнеете. Риэ Мацуда советует всегда держать в холодильнике йогурт, натто (ферментированные соевые бобы) и кимчи.
К глютену, который содержится в пшеничной муке, легко привыкнуть. Из-за этого повышается аппетит и нарушается работа кишечника, поскольку пищеварительные ферменты плохо расщепляют глютен. Если перейти на муку из окары или рисовую, чувство сытости повысится, и вес удастся сбросить.
Когда мы употребляем соевые продукты, бактерии в кишечнике вырабатывают эквол. Он действует подобно женским гормонам и использует в качестве материала изофлавоны сои, которые улучшают метаболизм и облегчают симптомы менопаузы.