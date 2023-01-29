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1 час назад

8 секретов стройности от японцев

Мира Маркина

Среди ассоциаций, которые возникают при упоминании о японцах, — удивительное умение поддерживать стройность. Медсестра, диетолог и блогер Риэ Мацуда рассказала о восьми правилах, которые соблюдают японцы для того, чтобы не набирать вес.

8 секретов стройности от японцев
Фото: PxherePxhere

1. Протеин вместе с витамином В6 усиливает метаболизм

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В разных белковых продуктах содержатся разные питательные вещества. Поэтому не стоит питаться однообразно, получая белки, например, только из мяса. Диетолог советует принимать витамин В6, который помогает усилить метаболизм белка. Он есть в кунжуте и помидорах, которые прекрасно могут дополнить мясное блюдо.

2. Нет приправам, где много сахара и добавок

Вес может увеличиваться и из-за приправ. Так, глюкозу фруктозы в уксусе пондзу и мясных соусах легко организм легко усваивает, и уровень глюкозы в крови резко увеличивается. Лучше использовать соевый соус и мисо, а также бульон даси, имбирь и зеленый лук.

Pxhere

3. Начинать еду не с углеводов, а с протеина

Когда организм получает протеин, он быстрее, чем при употреблении овощей и углеводов, вырабатывает гормон инкретин. Благодаря этому уровень глюкозы в крови не повышается. Чтобы белок поступал в организм во время каждого приема пищи, сообразно взять за привычку употреблять его первым.

4. Тушеная капуста и вода с лимонным соком не дадут переесть

Тушеной капусты можно съесть больше, чем сырой, а она полна пищевых волокон. Это вызывает чувство сытости, предотвращает переедание и не дает повышаться после еды уровню глюкозы в крови. Лимонный сок активизирует гормон адипонектин, у которого есть жиросжигающее свойство.

5. Употреблять оливковое, кунжутное и другие хорошие масла в сыром виде

Качественное, никак не обработанное масло повышает метаболизм. Оливковое масло, ко всему прочему, снижает уровень плохого холестерина; кунжутное — уменьшает уровень холестерина, а льняное и кунжутное масла предотвращают накопление жира.

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6. Ферментированные продукты помогают питательным веществам усваиваться

Ферментированные продукты помогают снижать вес, потому что облегчают запоры. Они улучшают кишечную среду, благодаря этому эффективнее усваиваются питательные вещества и вы стройнеете. Риэ Мацуда советует всегда держать в холодильнике йогурт, натто (ферментированные соевые бобы) и кимчи.

7. Мука из окары или рисовая вместо пшеничной

К глютену, который содержится в пшеничной муке, легко привыкнуть. Из-за этого повышается аппетит и нарушается работа кишечника, поскольку пищеварительные ферменты плохо расщепляют глютен. Если перейти на муку из окары или рисовую, чувство сытости повысится, и вес удастся сбросить.

8. Соя против аппетита в менопаузу

Когда мы употребляем соевые продукты, бактерии в кишечнике вырабатывают эквол. Он действует подобно женским гормонам и использует в качестве материала изофлавоны сои, которые улучшают метаболизм и облегчают симптомы менопаузы.

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