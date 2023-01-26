Гинеколог Янчевская: диеты во время беременности могут обернуться преждевременными родами. Некоторые женщины опасаются после рождения ребёнка навсегда распрощаться со стройной фигурой. Особо тревожные в этом плане будущие мамы стараются даже во время беременности ограничивать свой рацион. Только вот делать этого нельзя ни в коем случае, предупредила врач — акушер-гинеколог высшей категории Юлия Янчевская. Правда, совсем забивать на вес тоже не стоит.

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Вынашивая ребёнка, женщина неизбежно будет прибавлять в весе. И дело не столько в том, что у беременных случаются приступы любви к самым неожиданным продуктам.

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Посчитайте сами. За время беременности у женщин увеличивается вес матки с 50 г до 1–1,5 кг, грудь становится тяжелее примерно на полкило, добавьте к этому вес плаценты (в норме до 700 г) и объём околоплодных вод (до 1,5 л). Да и сам плод к моменту родов весит в среднем 3,5 кг, а может и больше 4 кг.

Отложение дополнительной жировой ткани — тоже вполне нормальное явление у беременных, если они правильно питаются и сохраняют физическую активность. Это обеспечивает оптимальное развитие плода. В норме женщина может прибавить 3–4 кг такого «добавочного» веса.

Совершенно нормальная прибавка веса к моменту родов — 12–16 кило, а если женщина ждёт двойню, то 16–21 кг, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Опасна для беременных как недостаточная, так и избыточная прибавка в весе. А пытаться самостоятельно худеть, сидя на диетах с дефицитом калорий, интервальном питании или усиливая физические нагрузки, чревато разными нарушениями. Делать так категорически нельзя. Возможные последствия заигрываний с диетами у беременных:

гипотрофия и гипоксия плода;

преждевременные роды;

недостаточность плаценты и кровотока в фетоплацентарном комплексе;

развитие функциональных нарушений в работе ЖКТ;

анемия;

дефицит белка и различных микронутриентов.