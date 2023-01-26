Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
21 минуту назад

Гинеколог Янчевская: диеты во время беременности могут обернуться преждевременными родами

Секрет Фирмы

Гинеколог Янчевская: диеты во время беременности могут обернуться преждевременными родами. Некоторые женщины опасаются после рождения ребёнка навсегда распрощаться со стройной фигурой. Особо тревожные в этом плане будущие мамы стараются даже во время беременности ограничивать свой рацион. Только вот делать этого нельзя ни в коем случае, предупредила врач — акушер-гинеколог высшей категории Юлия Янчевская. Правда, совсем забивать на вес тоже не стоит.

Диеты во время беременности могут обернуться преждевременными родами
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Вынашивая ребёнка, женщина неизбежно будет прибавлять в весе. И дело не столько в том, что у беременных случаются приступы любви к самым неожиданным продуктам.

Видео дня

Посчитайте сами. За время беременности у женщин увеличивается вес матки с 50 г до 1–1,5 кг, грудь становится тяжелее примерно на полкило, добавьте к этому вес плаценты (в норме до 700 г) и объём околоплодных вод (до 1,5 л). Да и сам плод к моменту родов весит в среднем 3,5 кг, а может и больше 4 кг.

Отложение дополнительной жировой ткани — тоже вполне нормальное явление у беременных, если они правильно питаются и сохраняют физическую активность. Это обеспечивает оптимальное развитие плода. В норме женщина может прибавить 3–4 кг такого «добавочного» веса.

Совершенно нормальная прибавка веса к моменту родов — 12–16 кило, а если женщина ждёт двойню, то 16–21 кг, сказала врач изданию «Доктор Питер».

Опасна для беременных как недостаточная, так и избыточная прибавка в весе. А пытаться самостоятельно худеть, сидя на диетах с дефицитом калорий, интервальном питании или усиливая физические нагрузки, чревато разными нарушениями. Делать так категорически нельзя. Возможные последствия заигрываний с диетами у беременных:

  • гипотрофия и гипоксия плода;
  • преждевременные роды;
  • недостаточность плаценты и кровотока в фетоплацентарном комплексе;
  • развитие функциональных нарушений в работе ЖКТ;
  • анемия;
  • дефицит белка и различных микронутриентов.

Любое заболевание для беременной женщины опаснее, чем для других людей, поскольку при вынашивании ребёнка подавляется иммунитет. По этой же причине и к пищевым токсикоинфекциям женщины в положении более восприимчивы. «Секрет фирмы» узнал у эндокринолога Вероники Лебедевой и гинеколога Елизаветы Лобановой, какие опасные и смертельные для беременных заболевания могут таиться в безобидной на первый взгляд еде.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители