Диетолог назвала стресс одной из причин переедания

Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, с чем может быть связано переедание.
«У кого-то это желание себя успокоить, заесть стресс, что-то компенсировать или прикрыть психологическую проблему. У кого-то это семейная традиция: привычка поесть побольше, определённый культ еды», — сообщила она в интервью Радио Sputnik.
Переедание может быть вызвано отсутствием чёткого режима питания, продолжила диетолог. По её словам, это характерно для людей, чрезмерно загруженных работой.
«В конце дня человек не просто голоден как волк, он ещё и вознаграждает себя едой» — заключила Дианова.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала, что при диабете стоит воздержаться от употребления ягод годжи.