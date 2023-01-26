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2 часа назад

Врач предупредила об опасности переохлаждения для женщин

Lenta.ruиещё 1

В зимний период женщинам необходимо одеваться тепло и не допускать переохлаждения, так как оно может привести к воспалению мочеполовой системы. О других опасностях гипотермии в беседе с «Лентой.ру» предупредила Виктория Фисюк, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника».

Врач предупредила об опасности переохлаждения для женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач объяснила, что переохлаждение для женщин особенно опасно из-за анатомических особенностей строения половых органов: за счет укороченной уретры риск заболеть у них выше в пять раз по сравнению с мужчинами. По ее словам, кроме воспаления уретры и как результата — цистита и пиелонефрита, можно «простудить» женские половые органы.

Очень часто после острого воспаления придатков, если не вылечить его до конца или не обратиться к врачу своевременно, заболевание может перейти в хроническую форму, предостерегла гинеколог. Это, в свою очередь, приведет к нарушению правильного функционирования органов репродуктивной системы: к нарушению процессов овуляции, непроходимости маточных труб и, как следствие, внематочной беременности. При хроническом пиелонефрите возникает большой риск приобрести артериальную гипертензию с последующим патологическим изменением сосудов и работы многих органов.

В заключение Фисюк добавила, что не надо тянуть с обращением к врачу при появлении болей внизу живота (от тянущих до пульсирующих), частом и болезненном мочеиспускании, ощущении увеличения паховых лимфатических узлов и повышении температуры.

Ранее гинеколог Меланя Маилян сообщила, что ношение коротких пуховиков зимой крайне опасно. Из-за минусовых температур у женщин может начаться воспаление уретры и, как следствие, цистит.

Здоровье,
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