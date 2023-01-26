Почему после 40 лет становится трудно худеть

С годами становится сложнее не только испытывать подлинные чувства и стремиться к чему-то новому, но и просто худеть. Диеты уже не дают результата, который прежде казался если не гарантированным, то вполне достижимым. Это не повод безропотно сдаваться и мириться с несовершенством фигуры, но кое-какие нюансы стоит учитывать. Прежде всего дело в изменениях гормонального фона, которые начинают сказываться как раз после 40–45 лет, объяснила эндокринолог Марина Елесина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Обмен веществ с возрастом замедляется, а сокращение калорий, массажи, скрабы, обёртывания и прочие способы коррекции фигуры, которые безотказно работали в 20–30 лет, в зрелом возрасте становятся почти бесполезными.

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Как напомнила врач, начиная с 40 лет скорость метаболизма и потребность в калориях сокращается примерно на 10% каждые 10 лет. Поэтому нужно постепенно корректировать свой рацион. Если не учитывать эти нюансы, лишние проценты пищи как раз и ведут к плавному накоплению лишнего жира на боках, спине, ягодицах и руках. Избытки энергии организм переводит в запасную форму — подкожные жиры.

Постепенно меняется и гормональный фон. Эстрогенов, которые отвечают за репродуктивные функции женщины, производится всё меньше. Увеличение веса, как правило, происходит именно при их дефиците за счёт общего торможения обменных процессов.

На фоне накапливающихся стрессов надпочечники выделяют с избытком соответствующего гормона кортизола, что стимулирует «заедать проблемы» сладким. Избыток инсулина приводит к увеличению количества сахара, излишки которого перерабатываются в жиры.

И чем дольше длится стресс, тем хуже ситуация. При большом объёме жировых клеток они теряют чувствительность к инсулину, а поджелудочная железа в ответ вырабатывает всё больше гормона. Возникает замкнутый круг.

А ещё к перееданию приводят нарушения выработки гормона аппетита, который называется грелин. Обычно он сигнализирует мозгу, что неплохо бы поесть. При проблемах с желудком (гормон выделяется его слизистой) в мозг отправляются некорректные сигналы, что провоцирует нарушение режима питания.