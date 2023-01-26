Какое осложнение беременности повышает риск проблем с сердцем

Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что молодые женщины с преэклампсией имеют более высокую вероятность сердечного приступа и инсульта, чем их сверстницы, причем риски остаются повышенными даже через 20 лет. Результаты исследования более миллиона беременных женщин опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Преэклампсия встречается при 8% беременностей во всем мире. Это состояние сопровождает высоким кровяным давлением и появлением белка в моче, женщина при этом чувствует сильную головную боль, боль в животе и тошноту. Преэклампсия развивается после 20 недель беременности или вскоре после родов. Как отметили авторы, женщины могут ошибочно принять преэклампсию за нормальные признаки беременности и не обратиться к врачу, что может привести к серьезным осложнениям.

Ученые использовали данные 1 157 666 беременных женщин, которые наблюдались в больницах Дании в период с 1978 по 2017 год. В целом женщины с преэклампсией в четыре раза чаще имели сердечный приступ и в три раза чаще — инсульт в течение 10 лет после родов, чем женщины без преэклампсии. Спустя 20 лет риск женщин, переживших прекэклампсию, был в два раза выше, чем у женщин без нее.