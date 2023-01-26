Россиянам объяснили, как не обгореть в солярии

Многие люди сегодня пренебрегают правилами пользования солярием, но это чревато проблемами со здоровьем. Об этом рассказала врач дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.
«Чтобы избежать негативных последствий, соблюдайте некоторые правила посещения солярия. Тогда вы не только добьетесь желаемого результата, но и сделаете это без вреда для здоровья», – заявила врач.
По словам Саперовой, первые сеансы не должны превышать 3–5 минут, иначе сгорит кожа. Между сеансами следует делать перерывы. Необходимо посещать солярий не больше трех раз в неделю. Коже тоже нужно отдыхать. Загар ляжет ровнее, если вы увлажните кожу специальными средствами.
Специалист рекомендовала закрывать особые места: грудь, глаза, волосы, родинки и татуировки. Кроме того, не стоит ходить в солярий после косметологических процедур.
Когда кожа приобретет желаемый оттенок, обычно для этого достаточно 5–7 процедур, то можно посещать солярий лишь два раза в месяц, передает РИАМО.