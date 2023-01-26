Россиянам объяснили, как не обгореть в солярии

Многие люди сегодня пренебрегают правилами пользования солярием, но это чревато проблемами со здоровьем. Об этом рассказала врач дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

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«Чтобы избежать негативных последствий, соблюдайте некоторые правила посещения солярия. Тогда вы не только добьетесь желаемого результата, но и сделаете это без вреда для здоровья», – заявила врач.

По словам Саперовой, первые сеансы не должны превышать 3–5 минут, иначе сгорит кожа. Между сеансами следует делать перерывы. Необходимо посещать солярий не больше трех раз в неделю. Коже тоже нужно отдыхать. Загар ляжет ровнее, если вы увлажните кожу специальными средствами.

Специалист рекомендовала закрывать особые места: грудь, глаза, волосы, родинки и татуировки. Кроме того, не стоит ходить в солярий после косметологических процедур.