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1 час назад

Врач назвал виды заед на губах и кардинально разные способы избавиться от них

Lenta.ru

Избавиться от заед в уголках губ (хейлита) можно с помощью антидепрессантов или мазей, в зависимости от генезиса повреждения, рассказал дерматовенеролог Роман Иванов. Виды заед и кардинально разные способы их лечения он назвал в беседе с «Известиями».

Как избавиться от заед на губах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хейлит, по его словам, может быть аллергическим, вирусным, метеорологическим и эксфолиативным и протекать в сухой или влажной — экссудативной — форме, сопровождаясь формированием корочек, язвочек и трещин. Аллергический протекает с зудом, жжением, покраснением и образованием пузырьков на губах. Врач может назначить местную медикаментозную терапию в виде кортикостероидных кремов и мазей, витаминов A и E в форме масла и общую, включающую прием антигистаминных препаратов, седативных средств и так далее, уточнил дерматолог.

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Вирусный хейлит может быть вызван вирусом простого герпеса первого типа и выражается в мелких сгруппированных пузырьках на губах и воспалении слизистой оболочки полости рта, объяснил врач. Положительный эффект дает раннее применение системных противогерпетических препаратов.

Метеорологический хейлит, продолжил Иванов, возникает при воздействии погодных условий и сопровождается ощущением стянутости, сухости и выраженным шелушением, а также отеком. Лечить его можно гигиеническими помадами, в состав которых входят витамины А, E и пантотеновая кислота, а при их неэффективности врач может назначить кортикостероидные мази или кремы, добавил Иванов.

Наконец, эксфолиативный хейлит сопровождается хроническим воспалением красной каймы губ и чаще встречается у женщин. Он, уточнил специалист, может быть вызван депрессией или тревожностью, при которых человек облизывает и кусает губы. Также на его развитие могут повлиять сбои иммунной системы. «При психоэмоциональных нарушениях могут быть показаны антидепрессанты и психотропные препараты, назначаемые психотерапевтом. Корочки удаляют индифферентными увлажняющими кремами», — заключил Иванов.

Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова объяснила опасность появления голубых родинок на теле. По ее словам, голубой невус может грозить развитием меланомы.

Здоровье,Ольга Антонова,Роман Иванов,
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