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5 часов назад

Упражнения от сильной боли в спине: видео

Мира Маркина

Если вы много времени проводите в сидячем положении, и у вас постоянно болит спина, помочь могут простые упражнения с использованием массажного ролика. Это валик цилиндрической формы со специальными выступами на поверхности. Он действует по принципу миофасциального расслабления. Ролик воздействует на триггерные точки, которые формируются в мышцах при перенапряжении или постоянных нагрузках, и может заменить сеанс массажа при правильном использовании.

Упражнения с использованием такого валика помогает снять мышечное напряжение и болевой синдром, улучшает микроциркуляцию в тканях и осанку, а еще помогает избавиться о целлюлита и "вдовьего" горбика у женщин.

Как выполнять упражнения для спины? Смотрите в видео фитнес-тренера Александра Колесника.

Важно! У упражнений с массажным роликом есть противопоказания. Среди них — любые травмы шеи и спины, заболевания позвоночника, в том числе грыжи, смещение позвонков, повышение температуры тела, онкологические заболевания, варикоз, дерматиты и некоторые заболевания нервной системы. Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как делать упражнения с массажным роликом самостоятельно.

Как нельзя делать массаж лица

Смотрите также в нашем другом видео, как улучшить концентрацию с помощью дыхательных упражнений.

Здоровье,Видео,Александр Колесник,
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