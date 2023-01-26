Нутрициолог объяснила набор веса зимой

«Холод заставляет нас есть чаще и больше — так заложено природой. При этом зимой уровень физической нагрузки типичного горожанина снижается. То есть калорий становится больше, а их расход — меньше. Как правило, именно это является главной причиной нежелательного набора веса», — сказала она.